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12:33, 4 сентября 2017 638

Филиал «Рязаньэнерго» ввел новые мощности в области

Филиал «Рязаньэнерго» ввел новые мощности в области

За семь месяцев 2017 года в рамках инвестиционной программы в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» введено 3,5 МВА трансформаторной мощности, реконструировано 106,3 км воздушных линий электропередачи, выполнена реконструкция на 494 объектах электросетевого комплекса.

Ключевые проекты этого года — первый этап реконструкции подстанций (ПС) 110/10 кВ «Лихачево» и ПС 110/35/10 кВ «Сараи».

План работ 2017 года на ПС 110/10 кВ «Лихачево» предусматривает демонтаж существующего оборудования и фундаментов открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, замену десяти масляных выключателей на элегазовые со встроенными трансформаторами тока, модернизацию порталов ОРУ-110 кВ.

На текущий момент проведена замена трех масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, ведется реконструкция кабельного хозяйства и вторичных цепей РЗА.

ПС 110/10 кВ «Лихачево» — узловая, обеспечивает связь с Ново-Рязанской ТЭЦ, ПС 220 кВ «Ямская» и северным транзитом. Она питает как частный сектор, так и крупные предприятия Восточного промузла и Октябрьского района Рязани. Модернизация подстанции повысит надежность электроснабжения потребителей и продлит срок эксплуатации ещё на 25 лет.

В этом году Рязаньэнерго также проводит первый этап реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Сараи». Реконструкция ПС предусматривает работы по замене трансформаторов тока 110кВ на новые энергосберегающие, замену старых масляных выключателей 35 кВ на новые элегазовые smart-реклуозеры. Кроме того, будут заменены 12 разъединителей 35 кВ на современные с возможностью дистанционного управления.

После реализации всех мероприятий значительно повысится качество электроснабжения населенных пунктов Сараевского района и такого крупного потребителя как свиноводческое предприятие «Вердазернопродукт».

Всего в 2017 году филиал «Рязаньэнерго» в рамках исполнения инвестиционной программы планирует ввести 190,6 км воздушных линий электропередачи и 21,751 МВА трансформаторной мощности.


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