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14:58, 4 сентября 2017 264

«Дом.ru» подарил рязанцам антивирус и пакет каналов

«Дом.ru» подарил рязанцам антивирус и пакет каналов

Весь сентябрь клиенты телеком-оператора «Дом.ru» могут без дополнительной платы пользоваться антивирусом Kaspersky Internet Security для двух устройств и смотреть пакет ТВ-каналов «Кино и музыка HD». Предложение доступно в рамках акции «Подарки целый год».

Антивирус Kaspersky Internet Security защитит ноутбуки, ПК и смартфоны на базе Android от вредоносного ПО, мошенничества, сбора данных и других угроз. Решение совместимо с операционными системами Windows, Mac и Android.

В пакет «Кино и музыка HD», созданный специально для ценителей кино, современной и классической музыки, входит 9 ТВ-каналов, из них семь- в формате HD: MGM HD, MTV Live HD, Mezzo Live HD и другие. Каждый день в эфире каналов — популярные зарубежные фильмы, концерты, интервью, эксклюзивные репортажи с кинофестивалей и видеоклипы.

Этот и другие пакеты каналов «Дом.ru» можно смотреть на экране телевизора или ПК, а также на планшете или смартфоне с мобильным приложением «Дом.ru TV». После активации услуга подключатся мгновенно.

Акция «Подарки целый год» для клиентов «Дом.ru» действует четвертый год. Каждый месяц абоненты могут смотреть тематические пакеты ТВ-каналов, увеличивать скорость интернета, пользоваться специальными сервисами и скидками. Календарь на 2017 год доступен на сайте, общая сумма подарков — более восьми тысяч рублей за год. Активировать бонусы можно в Личном кабинете на сайте (раздел «Спецпредложения»).


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