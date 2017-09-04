15 ряжских подростков летом работали по трудовым договорам с нарушениями

В Ряжском районе образовательные учреждения на лето заключали с подростками трудовые договоры, в которых были нарушения. Об этом
Вопреки статье 57 Трудового Кодекса России, в документах указали, что подростки работают неполный день, пять раз в неделю. В пункте об условиях оплаты труда говорилось о «простой повременной оплате труда».
При этом, по закону, предусмотрено сокращение рабочего дня в зависимости от возраста подростка. Так, рабочие смены для подростков, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и работающих в каникулы, в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов.
Для несовершеннолетних, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих учебу и работу, в возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет — 4 часа.
По факту нарушений прокуратура внесла три представления в образовательные организации Ряжска. Они находятся в стадии рассмотрения.