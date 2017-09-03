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17:58, 3 сентября 2017 297
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Во вторник десятки домов в Борках и Дягилеве останутся без электричества

Во вторник десятки домов в Борках и Дягилеве останутся без электричества

Во вторник десятки домов в Борках и Дягилеве останутся без электричества. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Во вторник, 5 сентября, из-за работ на воздушной линии с 9:30 до 16:00 отключат электричество в домах с №97 по №112 по улице 11-й раон в поселке Борки, а также по следующим адресам в Дягилеве:

  • улица Восточная, дома с №3 по №10,
  • 1-й Крайний проезд, дома с №1 по №13, а также №13 строение 1, №18, №20, №23;
  • 2-й Крайний проезд, дома с №1 по №15 по нечетной стороне, №6;
  • улица Овражная, дома №№ 1-«а», 4, 6, 9;
  • улица Ясеневая, дом №3,
  • улица Ольховая, дом №1,
  • улица Парковая, дома с №8 по №12,
  • 1-й Аллейный проезд, дома №№ 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40;
  • 2-й Аллейный проезд, дома №№ 34, 36, 41, 45;
  • 3-й Аллейный проезд, дома №№ 33, 35, 37, 38, 39, 44, 46;
  • 4-й Аллейный проезд, дома с №20 по №28,
  • 5-й Аллейный проезд, дома №№ 27-«а», 29, 31, 32, 35, 40;
  • 7-й Аллейный проезд, дома №№ 30, 36, 46, 51;
  • улица Урожайная, дома с №23 по №30, №№ 33, 35, 36, 37, 45;
  • улица Аллейная, дома №7, №7-«а», №9, №11, а также с №16 по №34.

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