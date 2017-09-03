В Рязани перенесли мероприятие, посвященное жертвам террора

В Рязани из-за погоды перенесли мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Россия против террора». Об этом сообщается в группе
Теперь оно пройдет в понедельник, 4 сентября, в здании учреждения по адресу: улица Братиславская, дом №2. Начало в 15:00.
Ранее памятную акцию организаторы планировали провести в воскресенье на танцверанде в ЦПКиО.
День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается ежегодно 3 сентября. Памятную дату, связанную с терактом в Беслане. установили в 2005 году.