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11:00, 3 сентября 2017 407
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МЧС предупредило рязанцев о густом тумане

МЧС предупредило рязанцев о густом тумане

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В воскресенье, 3 сентября, в Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Туман с видимостью 200-500 метров сохранится до конца суток воскресенья.

Спасатели напомнили, что при этом погодном явлении затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность ДТП. «Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге», — говорится в сообщении.


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