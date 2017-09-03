МЧС предупредило рязанцев о густом тумане

В воскресенье, 3 сентября, в Рязанской области ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовала
Туман с видимостью 200-500 метров сохранится до конца суток воскресенья.
Спасатели напомнили, что при этом погодном явлении затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность ДТП. «Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге», — говорится в сообщении.