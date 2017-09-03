Есть на что посмотреть. Обзор лучших фоторепортажей уходящей недели

До конца недели, в которой мы успели попрощаться с летом, встретить новый учебный год и в очередной раз перевернуть лист календаря, осталось несколько часов. Перед тем, как снова окунуться в рабочие будни, предлагаем вспомнить самые яркие кадры прошедших семи дней.
В понедельник, 28 августа, рязанцам подняли настроение жители Рыбного, устроившие
Вторник запомнился мощным ливнем, затопившим областной центр. Один из жителей центра Рязани не остался в стороне и прислал
Еще один яркий фоторепортаж появился на сайте в четверг — в селе Ильинка Скопинского района
Главной темой пятницы, конечно же, стал День знаний. Ему RZN.info посвятил два больших материала. Первый поведал рязанцам об
На этом наш обзор закончен. Ждем следующую неделю, которая подарит новые кадры.