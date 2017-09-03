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16:12, 3 сентября 2017 356
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Есть на что посмотреть. Обзор лучших фоторепортажей уходящей недели

Есть на что посмотреть. Обзор лучших фоторепортажей уходящей недели

До конца недели, в которой мы успели попрощаться с летом, встретить новый учебный год и в очередной раз перевернуть лист календаря, осталось несколько часов. Перед тем, как снова окунуться в рабочие будни, предлагаем вспомнить самые яркие кадры прошедших семи дней.

В понедельник, 28 августа, рязанцам подняли настроение жители Рыбного, устроившие забег невест. Самые быстрые девушки в награду получили букеты.

Вторник запомнился мощным ливнем, затопившим областной центр. Один из жителей центра Рязани не остался в стороне и прислал фото своего двора, каждый раз уходящего под воду после сильных дождей.

Еще один яркий фоторепортаж появился на сайте в четверг — в селе Ильинка Скопинского района открыли школу, оснащению которой могут позавидовать многие учреждения из областного центра.

Главной темой пятницы, конечно же, стал День знаний. Ему RZN.info посвятил два больших материала. Первый поведал рязанцам об общегородской линейке в кремле, на которой школьникам подарили «яблоки знаний». Второй репортаж, в свою очередь, повествует об открытии новой школы в Дашково-Песочне, в которой нашлось место как традиционным спортазам и столовой, так и площадкам для твистера и шахмат.

На этом наш обзор закончен. Ждем следующую неделю, которая подарит новые кадры.


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