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19:40, 2 сентября 2017 536
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Рязанское село переплатило за дорогу — аудиторы

Рязанское село переплатило за дорогу — аудиторы

Фото: Pixabay.com

Администрация поселения переплатила за ремонт дороги в Пощупове, заявила Контрольно-счетная палата Рязанской области. Она опубликовала итоги проверки исполнения поселением бюджета за 2016 год. Согласно, им контрольные обмеры показали, что подрядчик завысил объем и стоимость работ в самом Пощупове на 80 тысяч рублей. Чиновники приняли исполнительную документацию, не соответствующую нормативным требованиям, добавили аудиторы.

На портале госзакупок в 2016 году администрацией поселения размещен один тендер на ремонт дороги в селе. Речь идет об участке «от бани до парома». Торги выиграло рязанское ООО «Монолит», оно согласилось провести работы за 3,18 млн рублей при начальной цене в 3,47 млн. Всего в конкурсе участвовали три компании.


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