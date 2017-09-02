Рязанцы выложили сердце из цветов в память о жертвах Беслана. Об этом сообщил
На встречу пришли более 200 человек, среди которых были старшеклассники, кадеты, студенты, учителя и преподаватели. Перед ними выступили артисты театра «Переход» и учащиеся школ №8, №33. Они прочли истории заложников бесланской школы.
В конце мероприятия участники почтили память погибших минутой молчания. Кадеты средней школы №33 выложили цветами символическое сердце Беслана и принесли свои детские игрушки, помня о погибших детях.
«Трагедия Беслана — это трагедия, которую невозможно забыть», «Трагедия Беслана — это слезы и горе всего мира», — написали рязанцы на специальном баннере.
Фото с сайта рязанской библиотеки имени Горького