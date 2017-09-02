Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:53, 2 сентября 2017 130
 0    0

Рязанцы выложили сердце из цветов в память о жертвах Беслана

Рязанцы выложили сердце из цветов в память о жертвах Беслана

Рязанцы выложили сердце из цветов в память о жертвах Беслана. Об этом сообщил сайт библиотеки имени Горького. Акция «Помним Беслан» прошла там в пятницу, 1 сентября.

На встречу пришли более 200 человек, среди которых были старшеклассники, кадеты, студенты, учителя и преподаватели. Перед ними выступили артисты театра «Переход» и учащиеся школ №8, №33. Они прочли истории заложников бесланской школы.

В конце мероприятия участники почтили память погибших минутой молчания. Кадеты средней школы №33 выложили цветами символическое сердце Беслана и принесли свои детские игрушки, помня о погибших детях.

«Трагедия Беслана — это трагедия, которую невозможно забыть», «Трагедия Беслана — это слезы и горе всего мира», — написали рязанцы на специальном баннере.

Фото с сайта рязанской библиотеки имени Горького


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:06, 2 сентября 2017
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото
20:53, 2 сентября 2017
Рязанцы выложили сердце из цветов в память о жертвах Беслана
19:47, 2 сентября 2017
Глава Рязани Владислав Фролов в День знаний провел открытый урок
19:17, 2 сентября 2017
Рязанская полиция прокомментировала оцепление остановки из-за бесхозного чемодана
16:27, 2 сентября 2017
Глава Рязани Владислав Фролов поздравил учеников школы № 72 с Днем знаний
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Эстетика в наши дни предстает в роли жизненной философии, некой координаты мировоззрения, и сфера строительства premium-класса не стала исключением.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 83 106
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
13:16, 24 августа 2017 69 477
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 37 002
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
21:35, 29 августа 2017 21 441
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
12:13, 22 августа 2017 21 163
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 14
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум