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11:35, 2 сентября 2017 122
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Касимовцу грозит до десяти лет тюрьмы за хранение марихуаны и героина

Касимовцу грозит до десяти лет тюрьмы за хранение марихуаны и героина

Касимовцу грозит до десяти лет тюрьмы за хранение марихуаны и героина. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Полицейские получили сведения, что 35-летний мужчина может быть причастен к сбыту наркотиков. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление.

Оперативники осмотрели квартиру касимовца и обнаружили пакет с растительной смесью и небольшой самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленник хранил дома 125 грамм марихуаны и 2,7 грамма героина.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


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