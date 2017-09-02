Касимовцу грозит до десяти лет тюрьмы за хранение марихуаны и героина. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.
Полицейские получили сведения, что 35-летний мужчина может быть причастен к сбыту наркотиков. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление.
Оперативники осмотрели квартиру касимовца и обнаружили пакет с растительной смесью и небольшой самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленник хранил дома 125 грамм марихуаны и 2,7 грамма героина.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.