Глава Рязани Владислав Фролов в День знаний провел открытый урок

Глава Рязани Владислав Фролов провел открытый урок для одиннадцатиклассников школы №67. Занятие прошло в формате открытой беседы на тему политического устройства государства, регионов и муниципальных образований. На уроке, в частности, речь шла о России, Рязанской области и Рязани.
Сначала глава города рассказал учащимся о структуре власти, об основах законодательства, о том, как принимаются законы и по какому принципу распределяется бюджет. «Это нужно знать. То, о чем вы узнали сегодня, пригодится вам в жизни. Пройдет несколько лет, и вы обязательно вспомните наш разговор», — заметил Фролов.
Затем школьники задали вопросы. Детей интересовали дальнейшее развитие Рязани и возможность участия молодежи в политической жизни страны и города.