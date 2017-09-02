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19:47, 2 сентября 2017 234
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Глава Рязани Владислав Фролов в День знаний провел открытый урок

Глава Рязани Владислав Фролов в День знаний провел открытый урок

Глава Рязани Владислав Фролов провел открытый урок для одиннадцатиклассников школы №67. Занятие прошло в формате открытой беседы на тему политического устройства государства, регионов и муниципальных образований. На уроке, в частности, речь шла о России, Рязанской области и Рязани.

Сначала глава города рассказал учащимся о структуре власти, об основах законодательства, о том, как принимаются законы и по какому принципу распределяется бюджет. «Это нужно знать. То, о чем вы узнали сегодня, пригодится вам в жизни. Пройдет несколько лет, и вы обязательно вспомните наш разговор», — заметил Фролов.

Затем школьники задали вопросы. Детей интересовали дальнейшее развитие Рязани и возможность участия молодежи в политической жизни страны и города.


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