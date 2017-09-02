Глава Рязани Владислав Фролов поздравил учеников школы № 72 с Днем знаний

В пятницу, 1 сентября, глава Рязани Владислав Фролов поздравил учеников школы № 72 с началом нового учебного года.
«От имени депутатов Рязанской городской Думы и себя лично поздравляю вас с Днем знаний. Вы, ребята, имеете честь обучаться в одном из лучших образовательных учреждений города. Желаю вам учиться хорошо, приносить домой в своих дневниках только пятерки, радоваться каждому дню своей школьной жизни. А педагогам и родителям — всегда поддерживать своих детей. Добра, здоровья, удачи!» — пожелал Фролов.
Также с Днем знаний учеников поздравили творческие коллективы школы № 72, с напутственным словом к первоклассникам обратились гости, педагоги и выпускники школы.