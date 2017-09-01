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10:25, 1 сентября 2017 527
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Выезжавшая из съемной квартиры москвичка успела сдать ее сразу двум рязанкам

Выезжавшая из съемной квартиры москвичка успела сдать ее сразу двум рязанкам

Москвичка, снимавшая квартиру в Кораблине, сдала ее сразу двум местным жительницам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Девушки 22 и 26 лет независимо друг от друга и в разные дни присмотрели по объявлению однокомнатную квартиру и, ознакомившись с ней, решили снять. При этом мошенница, представившаяся хозяйкой, взяла с потерпевших предоплату по пять тысяч рублей. Когда же девушки пришли заселяться, оказалось, что злоумышленница съехала.

Полицейские установили личность предполагаемой мошенницы — 23-летней москвички. Она не успела уехать из города и скрывалась в квартире у знакомых.

По двум эпизодам мошенничества возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.


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