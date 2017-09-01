Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:45, 1 сентября 2017 263
 0    0

Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем знаний

Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем знаний

Глава Рязани Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем знаний. Он отметил, что «1 сентября — особенный день, когда каждый ученик открывает новую страницу своей школьной жизни».

«Дорогие ребята! Вас ждут интересные уроки и открытия, победы и успехи, новые друзья. В это волшебное путешествие в страну знаний вы отправляетесь вместе со своими наставниками — учителями», — уточнил глава города.

Он также пожелал педагогам мудрости и терпения, плодотворной совместной работы с учениками.

«Уважаемые родители! Поддерживайте своих детей во всех стремлениях и начинаниях. Вместе с ними радуйтесь успехам, помогайте справиться с трудностями и пережить неудачи. Пусть новый учебный год принесет всем вам только позитивные эмоции, новые достижения и победы!», — заключил Владислав Фролов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
14:38, 1 сентября 2017
Андрей Макаров вошел в топ-10 эффективных депутатов Госдумы
13:45, 1 сентября 2017
Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем знаний
16:23, 30 августа 2017
Пресс-служба Любимова попросила «ВКонтакте» заблокировать его фейковые аккаунты
10:02, 30 августа 2017
Любимов опустился в Национальном рейтинге
8:13, 30 августа 2017
Федор Провоторов осенью оставит пост главы Касимова 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 68 835
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 36 795
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
12:13, 1 сентября 2017 36 726
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 4
12:13, 22 августа 2017 20 812
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 14
21:35, 29 августа 2017 20 712
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум