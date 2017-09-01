Глава Рязани Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем знаний. Он отметил, что «1 сентября — особенный день, когда каждый ученик открывает новую страницу своей школьной жизни».
«Дорогие ребята! Вас ждут интересные уроки и открытия, победы и успехи, новые друзья. В это волшебное путешествие в страну знаний вы отправляетесь вместе со своими наставниками — учителями», — уточнил глава города.
Он также пожелал педагогам мудрости и терпения, плодотворной совместной работы с учениками.
«Уважаемые родители! Поддерживайте своих детей во всех стремлениях и начинаниях. Вместе с ними радуйтесь успехам, помогайте справиться с трудностями и пережить неудачи. Пусть новый учебный год принесет всем вам только позитивные эмоции, новые достижения и победы!», — заключил Владислав Фролов.