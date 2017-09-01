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10:02, 1 сентября 2017 246

Владельцы банковских карт «МегаФона» смогут оплачивать покупки с помощью Samsung Pay

Владельцы банковских карт «МегаФона» смогут оплачивать покупки с помощью Samsung Pay

Владельцы банковских карт «МегаФона» смогут оплачивать покупки с помощью Samsung Pay. Для оплаты достаточно провести по экрану снизу вверх и поднести смартфон к платежному терминалу. При этом личная информация не используется: каждую операцию подтверждает отпечаток пальца или PIN-код приложения.

Банковская карта «МегаФона» отличается единым счетом мобильного телефона и банковской карты, а это значит, что при оплате через Samsung Pay деньги будут списываться со счета мобильного телефона.

«По итогам первого полугодия уже более 800 000 карт получено клиентами „МегаФона“, скоро перешагнем и 1 000 000 — это свидетельствует о том, что наша карта востребована и популярна. Поэтому мы продолжаем активно развивать наш продукт: вместе с кэшбэком за покупки у наших партнеров у пользователей карты появилось уникальное преимущество — при любой оплате он получает дополнительно 10 мегабайт на интернет за каждые 100 руб. А теперь, вместе с сервисом бесконтактной оплаты Samsung Pay, воспользоваться всеми преимуществами карты „МегаФона“ становится еще удобнее», — отметил директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

Напомним, что в августе 2017-го года платежный сервис Samsung Pay отметил свой второй день рождения.

На данный момент платежный сервис успешно работает в 19 странах мира, включая Южную Корею, Канаду, США, Китай, Австралию, Бразилию, Россию, Индию, Швейцарию, Великобританию и Объединённые Арабские Эмираты. В Россию Samsung Pay пришел 29 сентября прошлого года.

На территории страны сервис поддерживают крупные банки и финансовые организации, а теперь и оператор сотовой связи ПАО «МегаФон» в партнерстве с ООО «банк Раунд».

Партнером ПАО «МегаФон» в этом проекте и эмитентом банковских карт «МегаФона» является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года. Информация о лимитах совершения операций на сайте.


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