В Тверской области нашли останки погибшего в 1942 году сараевского солдата

В Тверской области нашли останки сараевского солдата, погибшего в 1942 году. Об этом сообщил сайт издательства «
Останки 15-и бойцов нашли в одной воронке поисковики мордовского отряда «Броня» недалеко от деревни Лучково Тверской области. Также там находился солдатский медальон, по нему опознали уроженца Сараев Григория Петровича Скуратова.
Вскоре нашли его внучку — Валентину Недядько. «Вместе с дочерью и внучкой в конце августа я побывала на перезахоронении останков моего деда и очень благодарна поисковикам за их подвижнический труд, за их неравнодушие. Теперь мы знаем, где его могила и по возможности будем приезжать. С особенным трепетом рассматриваем сегодня его довоенные фотографии и храним солдатский медальон, который вернул ему имя», — рассказала она.
Фото с сайта издательства «