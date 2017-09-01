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13:28, 1 сентября 2017 307
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В Тверской области нашли останки погибшего в 1942 году сараевского солдата

В Тверской области нашли останки погибшего в 1942 году сараевского солдата

В Тверской области нашли останки сараевского солдата, погибшего в 1942 году. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Останки 15-и бойцов нашли в одной воронке поисковики мордовского отряда «Броня» недалеко от деревни Лучково Тверской области. Также там находился солдатский медальон, по нему опознали уроженца Сараев Григория Петровича Скуратова.

Вскоре нашли его внучку — Валентину Недядько. «Вместе с дочерью и внучкой в конце августа я побывала на перезахоронении останков моего деда и очень благодарна поисковикам за их подвижнический труд, за их неравнодушие. Теперь мы знаем, где его могила и по возможности будем приезжать. С особенным трепетом рассматриваем сегодня его довоенные фотографии и храним солдатский медальон, который вернул ему имя», — рассказала она.

Фото с сайта издательства «Пресса»


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