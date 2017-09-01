В Рязанской области заметно выросли продажи новых машин

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В 2017 году в Рязанской области увеличились продажи новых машин. Такие данные опубликовало агентство «Автостат» в пятницу, 1 сентября. Согласно им, за семь месяцев жители региона приобрели 7 тысяч новых автомобилей. Год назад объем продаж за тот же период составил 6 тысяч.
Область заняла 27-е место в стране по величине рынка, расположившись между Тюменской и Владимирской. Лидируют Москва (115,2 тысячи), Подмосковье и Санкт-Петербург. Рязанские темпы роста оказались выше среднероссийских — 17,1% против 13,3%.
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