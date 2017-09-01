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17:14, 1 сентября 2017 190
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В Рязанской области заметно выросли продажи новых машин

В Рязанской области заметно выросли продажи новых машин

В 2017 году в Рязанской области увеличились продажи новых машин. Такие данные опубликовало агентство «Автостат» в пятницу, 1 сентября. Согласно им, за семь месяцев жители региона приобрели 7 тысяч новых автомобилей. Год назад объем продаж за тот же период составил 6 тысяч.

Область заняла 27-е место в стране по величине рынка, расположившись между Тюменской и Владимирской. Лидируют Москва (115,2 тысячи), Подмосковье и Санкт-Петербург. Рязанские темпы роста оказались выше среднероссийских — 17,1% против 13,3%.

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Предложение от автосалона Hyundai на Московском шоссе. Автосалон предлагает программу «Семейный автомобиль». Покупателям предоставляется субсидия на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля на покупку в кредит новых автомобилей Hyundai Solaris и Creta. При этом вы можете одновременно воспользоваться программой «Первый автомобиль» и стандартной программой господдержки.


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