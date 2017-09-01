Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:31, 1 сентября 2017 145
 0    0

В День знаний Аркадий Фомин поздравил школьников, учителей и родителей Шиловского района. Фото

В День знаний Аркадий Фомин поздравил школьников, учителей и родителей Шиловского района. Фото

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин 1 сентября побывал на торжественных линейках в Лесновской и Мосоловской школах Шиловского района. Глава регионального парламента поздравил школьников, педагогов и родителей с началом нового учебного года, соощили на сайте облдумы.

«Учить и учиться — задачи поистине государственной важности. Ведь многое начинается со школьной парты. Хорошие прочные знания — это основа не только личных успехов, но и наше будущее, будущее родного края», — обратился к собравшимся Фомин.

Он рассказал, что в регионе сфере образования уделяется самое пристальное внимание. Решена проблема обеспечения всех детей старше трех лет местами в детских садах, более чем в 200 школах проведен капитальный и текущий ремонт, введены в строй две новые школы в Рязани и Скопинском районе. Шиловский район также активно провел подготовку к учебному году. Укрепляется материально-техническая база учреждений: приобретается современное оборудование, компьютеры, оснащаются спортзалы. Для детей создаются комфортные условия для учебы, занятий спортом, творчеством.

Школа в селе Мослово в этом году встретила учеников и учителей полностью обновленной: проведена масштабная реконструкция здания, в кабинетах установлена новая мебель, построены котельная, гараж, очистные сооружения, благоустроена территория. В Лесновской школе сделан текущий ремонт, пополнен фонд библиотеки. Среднее образование в ней получают 490 учеников, из них 39 первоклассников.

После линейки Аркадий Фомин провел для девятиклассников тематический урок

В Лесновской школе после линейки Аркадий Фомин провел для девятиклассников тематический урок, посвященный перспективам развития Рязанской области.

В числе приоритетов в экономической сфере председатель регионального парламента назвал базовые отрасли, которые влияют на рост валового регионального продукта, обеспечивают продовольственную безопасность и обороноспособность страны: АПК, военно-промышленный комплекс, стройиндустрия, металлообработка, малый и средний бизнес, цифровая экономика. В социальной сфере пристальное внимание будет уделяться укреплению материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. В плане благоустройства — созданию комфортной городской среды.

Говоря о будущем поселка, Аркадий Фомин пояснил, что в настоящее время государство, региональная власть, зная проблемы моногородов, которые были ориентированы на одно

В рамках урока ученики смогли задать председателю областной Думы свои вопросы. Ребята интересовались профессиями, которые будут востребованы в будущем, спрашивали о перспективах их дальнейшего обучения, о том, как найти свое место в жизни.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:31, 1 сентября 2017
В День знаний Аркадий Фомин поздравил школьников, учителей и родителей Шиловского района. Фото
17:05, 1 сентября 2017
Обманутые рязанские дольщики сами достроят многоэтажку на Садовой 3
15:54, 1 сентября 2017
Путин оценил выбор будущей профессии рязанского школьника
15:10, 1 сентября 2017
Шведа осудили за поедание бекона на глазах у мусульманок
15:04, 1 сентября 2017
Старожиловский конезавод сдадут в аренду для реставрации
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 68 996
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
12:13, 1 сентября 2017 55 474
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 5
13:20, 24 августа 2017 36 815
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
12:13, 22 августа 2017 20 844
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 14
21:35, 29 августа 2017 20 864
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум