В День знаний Аркадий Фомин поздравил школьников, учителей и родителей Шиловского района. Фото

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин 1 сентября побывал на торжественных линейках в Лесновской и Мосоловской школах Шиловского района. Глава регионального парламента поздравил школьников, педагогов и родителей с началом нового учебного года, соощили на сайте облдумы.

«Учить и учиться — задачи поистине государственной важности. Ведь многое начинается со школьной парты. Хорошие прочные знания — это основа не только личных успехов, но и наше будущее, будущее родного края», — обратился к собравшимся Фомин.

Он рассказал, что в регионе сфере образования уделяется самое пристальное внимание. Решена проблема обеспечения всех детей старше трех лет местами в детских садах, более чем в 200 школах проведен капитальный и текущий ремонт, введены в строй две новые школы в Рязани и Скопинском районе. Шиловский район также активно провел подготовку к учебному году. Укрепляется материально-техническая база учреждений: приобретается современное оборудование, компьютеры, оснащаются спортзалы. Для детей создаются комфортные условия для учебы, занятий спортом, творчеством.

Школа в селе Мослово в этом году встретила учеников и учителей полностью обновленной: проведена масштабная реконструкция здания, в кабинетах установлена новая мебель, построены котельная, гараж, очистные сооружения, благоустроена территория. В Лесновской школе сделан текущий ремонт, пополнен фонд библиотеки. Среднее образование в ней получают 490 учеников, из них 39 первоклассников.

После линейки Аркадий Фомин провел для девятиклассников тематический урок

В Лесновской школе после линейки Аркадий Фомин провел для девятиклассников тематический урок, посвященный перспективам развития Рязанской области.

В числе приоритетов в экономической сфере председатель регионального парламента назвал базовые отрасли, которые влияют на рост валового регионального продукта, обеспечивают продовольственную безопасность и обороноспособность страны: АПК, военно-промышленный комплекс, стройиндустрия, металлообработка, малый и средний бизнес, цифровая экономика. В социальной сфере пристальное внимание будет уделяться укреплению материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. В плане благоустройства — созданию комфортной городской среды.

Говоря о будущем поселка, Аркадий Фомин пояснил, что в настоящее время государство, региональная власть, зная проблемы моногородов, которые были ориентированы на одно

В рамках урока ученики смогли задать председателю областной Думы свои вопросы. Ребята интересовались профессиями, которые будут востребованы в будущем, спрашивали о перспективах их дальнейшего обучения, о том, как найти свое место в жизни.