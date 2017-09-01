Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:21, 1 сентября 2017 614
 0    0

В центре Рязани неизвестный сбил пешехода и скрылся — соцсети

В центре Рязани неизвестный сбил пешехода и скрылся — соцсети

Вечером в четверг, 31 августа, неизвестный водитель сбил пешехода в центре Рязани и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили подписчики группы «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

Инцидент произошел в 23:20 на Первомайском проспекте. По словам очевидцев, мужчина «перебегал дорогу сквозь машины», а Kia Rio ехала на зеленый сигнал светофора.

«[Водитель] не заметил того, скорость была приличная, удар был такой силы, что морда у „Киа“ всмятку и лобовое разбито», — написал пользователь сети, находившийся в момент ДТП на Первомайском проспекте.

Он также рассказал, что водитель протащил пешехода на капоте примерно десять метров, а потом остановился и уехал.

«К пострадавшему подбежали, люди сразу вызвали „скорую“, не уверен, что парень выжил…» — добавил очевидец.

В комментариях подписчики группы также отметили, что несколько человек запомнили номера иномарки. Кроме того, по их словам, «у многих на регистраторах записи есть».

Фото из группы «Типичная Рязань»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
8:21, 1 сентября 2017
В центре Рязани неизвестный сбил пешехода и скрылся — соцсети
20:49, 31 августа 2017
В Турции нашли тело без вести пропавшего российского туриста
19:50, 31 августа 2017
В Таганроге за 1,5 миллиона пытались продать органы живого человека
18:20, 31 августа 2017
Под Иркутском работник кладбища умер в чужой могиле
16:27, 31 августа 2017
В хозяйстве под Рязанью сгорело 105 тонн сена
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
16 часов назад
Ликвидировали банк? Рязанцам вернут страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? Рязанцам вернут страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 68 314
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 36 700
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
12:13, 22 августа 2017 20 688
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 14
21:35, 29 августа 2017 20 364
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
13:26, 21 августа 2017 18 731
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум