Вечером в четверг, 31 августа, неизвестный водитель сбил пешехода в центре Рязани и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили подписчики группы «
Инцидент произошел в 23:20 на Первомайском проспекте. По словам очевидцев, мужчина «перебегал дорогу сквозь машины», а Kia Rio ехала на зеленый сигнал светофора.
«[Водитель] не заметил того, скорость была приличная, удар был такой силы, что морда у „Киа“ всмятку и лобовое разбито», — написал пользователь сети, находившийся в момент ДТП на Первомайском проспекте.
Он также рассказал, что водитель протащил пешехода на капоте примерно десять метров, а потом остановился и уехал.
«К пострадавшему подбежали, люди сразу вызвали „скорую“, не уверен, что парень выжил…» — добавил очевидец.
В комментариях подписчики группы также отметили, что несколько человек запомнили номера иномарки. Кроме того, по их словам, «у многих на регистраторах записи есть».
Фото из группы «Типичная Рязань»