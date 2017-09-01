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10:01, 1 сентября 2017 158
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Рязанские школы не попали в список лучших в России

Рязанские школы не попали в список лучших в России

Ни одна рязанская школа не попала в список лучших в России. Рейтинг составило агентство RAEX, в него вошли 200 учебных заведений, выпускники которых имеют наиболее высокие шансы на поступление в ведущие вузы страны.

«Наибольшее количество студентов для лучших вузов обеспечивают школы, функционирующие при университетах и школы, состоящие в тесных партнерских отношениях с вузами», — отметили специалисты агентства. Они также подчеркнули, что больше половины мест в первой двадцатке занимают школы с физико-математическим или естественнонаучным уклоном.

Доминируют в рейтинге школы столичного региона. В этом году 109 учебных заведений из 200 представляют Москву и Московскую область. Всего в рейтинг вошли школы из 33 субъектов Российской Федерации. Широко представлены Красноярский край (15 школ), Свердловская область (12 школ), Санкт-Петербург и Татарстан (по 10 школ).

«Образовательная мобильность в России традиционно невысока: большинство выпускников предпочитает продолжать обучение в своем регионе, если в нем имеется сильный университет. Среди тех, кто все же решился сменить место проживания для получения высшего образования в ведущих вузах страны, наиболее привлекательны вузы Санкт-Петербурга и Томска», — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в топ-500 российских школ вошел рязанский лицей №4. Также две школы города попали в топ-100 по профилям: гимназия №5 — по филологическому, школа №69 — по оборонно-спортивному.


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