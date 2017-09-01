Рязанские школы не попали в список лучших в России

Ни одна рязанская школа не попала в список лучших в России. Рейтинг составило
«Наибольшее количество студентов для лучших вузов обеспечивают школы, функционирующие при университетах и школы, состоящие в тесных партнерских отношениях с вузами», — отметили специалисты агентства. Они также подчеркнули, что больше половины мест в первой двадцатке занимают школы с физико-математическим или естественнонаучным уклоном.
Доминируют в рейтинге школы столичного региона. В этом году 109 учебных заведений из 200 представляют Москву и Московскую область. Всего в рейтинг вошли школы из 33 субъектов Российской Федерации. Широко представлены Красноярский край (15 школ), Свердловская область (12 школ), Санкт-Петербург и Татарстан (по 10 школ).
«Образовательная мобильность в России традиционно невысока: большинство выпускников предпочитает продолжать обучение в своем регионе, если в нем имеется сильный университет. Среди тех, кто все же решился сменить место проживания для получения высшего образования в ведущих вузах страны, наиболее привлекательны вузы Санкт-Петербурга и Томска», — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году