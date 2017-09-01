АО «Рязаньавтодор» отчитался о ремонте дорог в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
На данный момент в эксплуатацию ввели участки автодорог:
- «Восход-Ермишь» Ермишинского района протяженностью 3,5 километра;
- от трассы М-5 «Урал» подъезд АОЗТ «Рязанское» — Хирино Рязанского района протяженностью 3,8 километра;
- «Сараи-Кутловы Борки» — граница Сараевкого района протяженностью 3,1 километр;
- «Гусь-Железный — Чаур», второй пусковой комплекс в Касимовском районе протяженностью 3,5 километра;
- от трассы М-5 «Урал» — Чучково, третий пусковой комплекс в Чучковском районе протяженностью 4,1 километр;
- «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское», первый пусковой комплекс в Михайловском районе протяженностью два километра.
- «Фроловское-Каргашино-Малое Хреново» Сасовского района протяженностью 2,5 километра;
Ведутся работы по строительству участков автодорог:
- «Чинур-Шостье-Сиверка» в Касимовском районе протяженностью 2,3 километра;
- от трассы «Касимов-Новая деревня-Елатьма-Савостьяново-Ардабьево-Дмитриево» в селе Ермолово Касимовского района протяженностью 1,2 километра;
- от трассы М-6 «Каспий» — ТОО «Фрунзенский» — «Трепольский» — Заболотье в Михайловском районе;
- строительство дорог по улице Луговой, подъезда к улице Луговой в селе Ленино Александро-Невского района протяженностью 1,8 километра.
Диспетчерская служба «Рязаньавтодора» работает в круглосуточном режиме
Работы по ремонту асфальта проводятся на дорогах:
- «Пехлец — Кораблино — Скопин» в Скопинском районе протяженностью пять километров;
- «Ухолово — Дегтяные Борки» — граница района в Ухоловском районе протяженностью 6,4 километра;
- «Шацк-Новочернеево-Высокое-Печины» Шацкого района протяженностью четыре километра;
- «Касимов-Н.Деревня-Елатьма-Севостьяново-Ардабьево-Дмитриево, первый пусковой комплекс в Касимовском районе протяженностью 5,2 километра.
Также ежедневно производится содержание дорог: окоска травы ручная и механизарованная обочин, откосов и выемок дорог; уборка автобусных остановок и площадок отдыха; замена и установка дорожных знаков; ремонт бордюрного ограждения; очистка прикромочных лотков и водоотводных каналов; уборка мусора с элементов автодороги и обочин.
«На всех объектах работы ведутся качественно и с опережением сроков предусмотренные контрактами», — отметили в «Рязаньавтодоре».
Диспетчерская служба «Рязаньавтодора» работает в круглосуточном режиме по телефону: 44-32-75.