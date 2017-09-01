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11:41, 1 сентября 2017 64
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«Рязаньавтодор» отчитался о ремонте дорог в регионе

«Рязаньавтодор» отчитался о ремонте дорог в регионе

АО «Рязаньавтодор» отчитался о ремонте дорог в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

На данный момент в эксплуатацию ввели участки автодорог:

  • «Восход-Ермишь» Ермишинского района протяженностью 3,5 километра;
  • от трассы М-5 «Урал» подъезд АОЗТ «Рязанское» — Хирино Рязанского района протяженностью 3,8 километра;
  • «Сараи-Кутловы Борки» — граница Сараевкого района протяженностью 3,1 километр;
  • «Гусь-Железный — Чаур», второй пусковой комплекс в Касимовском районе протяженностью 3,5 километра;
  • от трассы М-5 «Урал» — Чучково, третий пусковой комплекс в Чучковском районе протяженностью 4,1 километр;
  • «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское», первый пусковой комплекс в Михайловском районе протяженностью два километра.
  • «Фроловское-Каргашино-Малое Хреново» Сасовского района протяженностью 2,5 километра;

Ведутся работы по строительству участков автодорог:

  • «Чинур-Шостье-Сиверка» в Касимовском районе протяженностью 2,3 километра;
  • от трассы «Касимов-Новая деревня-Елатьма-Савостьяново-Ардабьево-Дмитриево» в селе Ермолово Касимовского района протяженностью 1,2 километра;
  • от трассы М-6 «Каспий» — ТОО «Фрунзенский» — «Трепольский» — Заболотье в Михайловском районе;
  • строительство дорог по улице Луговой, подъезда к улице Луговой в селе Ленино Александро-Невского района протяженностью 1,8 километра.

Диспетчерская служба «Рязаньавтодора» работает в круглосуточном режиме

Работы по ремонту асфальта проводятся на дорогах:

  • «Пехлец — Кораблино — Скопин» в Скопинском районе протяженностью пять километров;
  • «Ухолово — Дегтяные Борки» — граница района в Ухоловском районе протяженностью 6,4 километра;
  • «Шацк-Новочернеево-Высокое-Печины» Шацкого района протяженностью четыре километра;
  • «Касимов-Н.Деревня-Елатьма-Севостьяново-Ардабьево-Дмитриево, первый пусковой комплекс в Касимовском районе протяженностью 5,2 километра.

Также ежедневно производится содержание дорог: окоска травы ручная и механизарованная обочин, откосов и выемок дорог; уборка автобусных остановок и площадок отдыха; замена и установка дорожных знаков; ремонт бордюрного ограждения; очистка прикромочных лотков и водоотводных каналов; уборка мусора с элементов автодороги и обочин.

«На всех объектах работы ведутся качественно и с опережением сроков предусмотренные контрактами», — отметили в «Рязаньавтодоре».

Диспетчерская служба «Рязаньавтодора» работает в круглосуточном режиме по телефону: 44-32-75.


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