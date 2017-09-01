Владимир Путин оценил выбор будущей профессии рязанского школьника. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Разговор прошел в пятницу, 1 сентября, на онлайн-трансляции открытого урока по профессиональной навигации, который провел президент. На уроке старшеклассники из разных регионов представляли проекты о профессиях, которыми бы они хотели овладеть.

Ученик 11 профильного технологического класса рязанской школы №3 Дмитрий Денисов выбрал проект по исследованию дальнего космоса. «Ведь мы рязанцы, и наши земляки — основоположник космонавтики Циолковский, Уткин — один из создателей ракетных комплексов „Мир“ и „Буран“. Мы с детства читали книги про космические полеты, межгалактические путешествия. За этим проектом стоит будущее. Для этого нужны принципиально новые технологии. Я считаю, что изобретение космического ядерного двигателя сравнимо с ключом к тайнам Вселенной. Мы сделаем все, чтобы Россия стала первой на пути развития дальнего космоса», — рассказал школьник.

Путин подчеркнул, что это очень интересное, перспективное направление работ и исследований. «Кажется, что это далеко от практического применения, но все, что кажется неприменимым на практике сегодня, рано или поздно становится предметом прикладной науки и техники, и работает на благо людей», — подчеркнул глава государства.

При этом президент привел в пример Сергея Королева, который задумывался о защите от воздействия жесткой радиации при доставке людей на Марс. «Одна из идей Королева заключалась в том, чтобы космонавты летели к дальним планетам, окруженные водой. Вы понимаете, какого рода двигатели нужны, чтобы эту идею реализовать. То, о чем вы сказали — ядерный космический двигатель — с его помощью мы, может быть, будем способны сделать шаг к этой прекрасной мечте человечества. Я желаю вам успехов, это здорово», — сказал Путин.