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16:07, 1 сентября 2017 108
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Представитель Шерина пожаловался на агитацию Пупкова

Представитель Шерина пожаловался на агитацию Пупкова

Представитель Александра Шерина пожаловался на его конкурента на рязанских губернаторских выборах Сергея Пупкова. В пятницу, 1 сентября, областной избирком рассмотрел обращение доверенного лица кандидата от ЛДПР. Мужчина обнаружил в агитационных материалах «справедливоросса» фотографии других людей, что запрещено законодательством, рассказал зампред комиссии Дмитрий Боков.

По его словам, Пупков признал ошибку и перестал использовать эти материалы. Тем не менее, избирком решил направить в полицию представление о пресечении распространения незаконной агитации. «Мы обязаны это сделать в соответствии с законом», — пояснил Боков.

Выборы назначены на 10 сентября.


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