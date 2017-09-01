Представитель Шерина пожаловался на агитацию Пупкова

Представитель Александра Шерина пожаловался на его конкурента на рязанских губернаторских выборах Сергея Пупкова. В пятницу, 1 сентября, областной избирком рассмотрел обращение доверенного лица кандидата от ЛДПР. Мужчина обнаружил в агитационных материалах «справедливоросса» фотографии других людей, что запрещено законодательством, рассказал зампред комиссии Дмитрий Боков.
По его словам, Пупков признал ошибку и перестал использовать эти материалы. Тем не менее, избирком решил направить в полицию представление о пресечении распространения незаконной агитации. «Мы обязаны это сделать в соответствии с законом», — пояснил Боков.
Выборы назначены на 10 сентября.