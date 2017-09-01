Параллельно с фильмом о Коловрате в Рязани выйдет спектакль

Рязанский Театр на Соборной поставит спектакль «Евпатий Коловрат». Премьера запланирована на ноябрь, рассказала художественный руководитель Марина Есенина «Рязанским ведомостям». Она сама написала пьесу, опираясь на «Повесть о разорении Рязани Батыем».
«Вы не увидите на сцене документального подражания жизни — это будет переосмысление ключевых событий жизни Коловрата, — отметила Есенина. — Артисты будут рассказывать доступными средствами сложную личную историю героя».
Напомним, 30 ноября на экраны
На июнь 2017 готовится еще одна премьера — «Мастер и Маргарита». «У меня давно зрели творческие замыслы на этот счет, и они наконец оформились в единое целое, — призналась Есенина. — К тому же такой спектакль очень хотят увидеть многие. Мы постоянно общаемся с нашими зрителями, проводим анкетирование, и это произведение лидирует».
Первая постановка получит маркировку «12+", вторую собеседница издания рекомендовала рязанцам старше 14 лет.