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15:29, 1 сентября 2017 274
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Параллельно с фильмом о Коловрате в Рязани выйдет спектакль

Параллельно с фильмом о Коловрате в Рязани выйдет спектакль

Рязанский Театр на Соборной поставит спектакль «Евпатий Коловрат». Премьера запланирована на ноябрь, рассказала художественный руководитель Марина Есенина «Рязанским ведомостям». Она сама написала пьесу, опираясь на «Повесть о разорении Рязани Батыем».

«Вы не увидите на сцене документального подражания жизни — это будет переосмысление ключевых событий жизни Коловрата, — отметила Есенина. — Артисты будут рассказывать доступными средствами сложную личную историю героя».

Напомним, 30 ноября на экраны выйдет фильм «Легенда о Коловрате». «Мы планируем провести несколько совместных акций с создателями картины в течение осени и обязательно расскажем об этом подробнее», — добавила худрук театра.

На июнь 2017 готовится еще одна премьера — «Мастер и Маргарита». «У меня давно зрели творческие замыслы на этот счет, и они наконец оформились в единое целое, — призналась Есенина. — К тому же такой спектакль очень хотят увидеть многие. Мы постоянно общаемся с нашими зрителями, проводим анкетирование, и это произведение лидирует».

Первая постановка получит маркировку «12+", вторую собеседница издания рекомендовала рязанцам старше 14 лет.


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