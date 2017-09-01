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9:18, 1 сентября 2017 2 946
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На общегородской линейке рязанским школьникам подарили «яблоки знаний». Фоторепортаж

На общегородской линейке рязанским школьникам подарили «яблоки знаний». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанских школьников во второй раз собрали на общегородскую линейку ко Дню знаний. Торжества прошли в пятницу, 1 сентября, в кремле. Их участниками стали 600 детей разных возрастов из всех школ города, а также родители и учителя.

Первоклассникам и другим желающим раздали «яблоки знаний» от Василисы Премудрой. Затем прозвучал первый звонок и в небо отправились воздушные шары.

На линейку пришли врио губернатора Николай Любимов, глава Рязани Владислав Фролов, мэр Олег Булеков. После торжеств дети и родители обступили первого и довольно долго фотографировались.

«Новый учебный год будет для всех разным, — заявил Любимов. — Но однозначно он будет успешным для всех нас, потому что вы учитесь в замечательном городе — городе Рязани. Городе и области, которые дали больше всего Героев Советского Союза и России нашей стране. И, конечно, такой город не может не вырастить замечательных людей».

Политик закончил выступление словами: «Рязань вами гордится, ребята. Гордитесь же и вы тем, что живете на этой замечательной земле».


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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