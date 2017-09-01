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17:47, 1 сентября 2017 305
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Москвича осудили почти на десять лет за жестокое убийство рязанца

Москвича осудили почти на десять лет за жестокое убийство рязанца

Фото: Pixabay.com

Москвича осудили почти на десять лет за жестокое убийство рязанца. Об этом сообщила пресс-служба Шиловского районного суда.

Суд установил, что в середине октября 2016 года житель Московской области избил рязанца и скрылся с места преступления. Мужчина скончался от травм головы, конечностей и туловища, которые осложнились большой потерей крови.

В среду, 30 августа, суд признал москвича виновным по части 4 статьи 111 УК РФ и назначил ему девять лет и девять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.


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