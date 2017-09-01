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14:38, 1 сентября 2017 100
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Андрей Макаров вошел в топ-10 эффективных депутатов Госдумы

Андрей Макаров вошел в топ-10 эффективных депутатов Госдумы

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров вошел в топ-10 эффективных народных избранников. Статистику разместили на портале «Deputat.club»

Рейтинг складывается из четырех индексов: народного голосования, медийности (упоминаемость в СМИ), активности парламентария в работе Госдумы (участие в составлении законопроектов, выступления на заседаниях) и экспертного индекса работы в регионе.

Региональный индекс составлен с участим более 420 экспертов: политологов, политтехнологов, журналистов. Индекс народного голосования сформирован по итогам голосования на портале «Депутат клуб», учтены голоса 380 000 человек.

Ирина Яровая лидирует в индексах народного голосования и медийности, в индексе активности в Госдуме — Олег Нилов, в работе в регионах — Сергей Неверов.

По индексу народного голосования также лидируют единороссы Сергей Неверов, Петр Толстой, Алена Аршинова, Наталья Поклонская, Владимир Бурматов.

Депутат от региона Андрей Макаров занял восьмое место в рейтинге «Самые эффективные депутаты», в тройку лидеров вошли депутаты-единороссы Сергей Неверов, Ирина Яровая и Петр Толстой.

Оценить эффективность работы депутатов Госдумы от Рязанской области можно по ссылке.


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