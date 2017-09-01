Андрей Макаров вошел в топ-10 эффективных депутатов Госдумы

Депутат Госдумы от Рязанской области
Рейтинг складывается из четырех индексов: народного голосования, медийности (упоминаемость в СМИ), активности парламентария в работе Госдумы (участие в составлении законопроектов, выступления на заседаниях) и экспертного индекса работы в регионе.
Региональный индекс составлен с участим более 420 экспертов: политологов, политтехнологов, журналистов. Индекс народного голосования сформирован по итогам голосования на портале «Депутат клуб», учтены голоса 380 000 человек.
Ирина Яровая лидирует в индексах народного голосования и медийности, в индексе активности в Госдуме — Олег Нилов, в работе в регионах — Сергей Неверов.
По индексу народного голосования также лидируют единороссы Сергей Неверов, Петр Толстой, Алена Аршинова, Наталья Поклонская, Владимир Бурматов.
Депутат от региона Андрей Макаров занял восьмое место в рейтинге «Самые эффективные депутаты», в тройку лидеров вошли депутаты-единороссы Сергей Неверов, Ирина Яровая и Петр Толстой.
Оценить эффективность работы депутатов Госдумы от Рязанской области можно по