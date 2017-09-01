1 сентября РНПК открыла второй «Роснефть-класс» и очередную группу студентов-нефтехимиков

Рязанская нефтеперерабатывающая компания открыла второй «Роснефть-класс» и очередную группу студентов базовой кафедры «Химическая технология органических веществ».
В пятницу, 1 сентября, в школу №43 на линейку, посвященную Дню знаний, приехал генеральный директор РНПК Владимир Абрамов. До начала мероприятия он пообщался с учениками «Роснефть-класса», подарил каждому ранец с письменными принадлежностями внутри. В этом году их 26.
«Вовлекайтесь в наш процесс — профессиональную среду. Заскучать мы вам точно не дадим. Все два года вы будете под нашим неусыпным контролем», — сказал гендиректор РНПК.
На встрече со студентами базовой кафедры «Химическая технология органических веществ» в РГРТУ Абрамов познакомился с новой — шестой — группой будущих нефтехимиков. Набрано 23 студента-бакалавра, 19 человек впервые приняли на подготовку по программе магистратуры.
В Рязани кафедра по подготовке кадров для нефтехимической отрасли открылась по инициативе завода в 2011 году. Студенты проходят производственную практику в РНПК, а после окончания вуза имеют преимущество при приеме на работу.
Напомним, «Роснефть-класс» в Рязани впервые
В 2017 году из 21 бакалавра-химика, выпустившегося из стен вуза, 12 уже приступили к работе в РНПК. Всего на направлении сегодня обучается более 200 студентов по очной, заочной и вечерней формам обучения.