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14:53, 1 сентября 2017 601

1 сентября РНПК открыла второй «Роснефть-класс» и очередную группу студентов-нефтехимиков

1 сентября РНПК открыла второй «Роснефть-класс» и очередную группу студентов-нефтехимиков

Рязанская нефтеперерабатывающая компания открыла второй «Роснефть-класс» и очередную группу студентов базовой кафедры «Химическая технология органических веществ».

В пятницу, 1 сентября, в школу №43 на линейку, посвященную Дню знаний, приехал генеральный директор РНПК Владимир Абрамов. До начала мероприятия он пообщался с учениками «Роснефть-класса», подарил каждому ранец с письменными принадлежностями внутри. В этом году их 26.

«Вовлекайтесь в наш процесс — профессиональную среду. Заскучать мы вам точно не дадим. Все два года вы будете под нашим неусыпным контролем», — сказал гендиректор РНПК.

На встрече со студентами базовой кафедры «Химическая технология органических веществ» в РГРТУ Абрамов познакомился с новой — шестой — группой будущих нефтехимиков. Набрано 23 студента-бакалавра, 19 человек впервые приняли на подготовку по программе магистратуры.

В Рязани кафедра по подготовке кадров для нефтехимической отрасли открылась по инициативе завода в 2011 году. Студенты проходят производственную практику в РНПК, а после окончания вуза имеют преимущество при приеме на работу.

Напомним, «Роснефть-класс» в Рязани впервые открыли в прошлом году. Проект является первой ступенью корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие и направлен на довузовскую подготовку учеников старших классов. Обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» — вторая ступень корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

В 2017 году из 21 бакалавра-химика, выпустившегося из стен вуза, 12 уже приступили к работе в РНПК. Всего на направлении сегодня обучается более 200 студентов по очной, заочной и вечерней формам обучения.


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