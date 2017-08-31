В среду в Рязанской области потушили два пожара

В среду, 30 августа, в Рязанской области потушили два пожара. Об этом сообщила
В 17:35 в поселке Мурмино загорелся железобетонный склад. Огонь повредил здание и уничтожил все сено, хранившееся внутри. На вызов выезжали пятеро пожарных и десять добровольцев.
В 22:15 пожар начался в селе Гладкие Выселки Захаровского района, где огонь уничтожил сарай. В тушении участвовали два автомобиля и пятеро спасателей.
Во время происшествий никто из людей не пострадал, причины возгораний и ущерб устанавливают.