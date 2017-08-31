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8:43, 31 августа 2017 407
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В среду в Рязанской области потушили два пожара

В среду в Рязанской области потушили два пожара

В среду, 30 августа, в Рязанской области потушили два пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 17:35 в поселке Мурмино загорелся железобетонный склад. Огонь повредил здание и уничтожил все сено, хранившееся внутри. На вызов выезжали пятеро пожарных и десять добровольцев.

В 22:15 пожар начался в селе Гладкие Выселки Захаровского района, где огонь уничтожил сарай. В тушении участвовали два автомобиля и пятеро спасателей.

Во время происшествий никто из людей не пострадал, причины возгораний и ущерб устанавливают.


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