В хозяйстве под Рязанью сгорело 105 тонн сена. Об этом сообщил сайт издательства «
Вечером в среду, 30 августа, рядом с поселком Мурмино загорелось хранилище сена. По словам начальника пожарной части №21 Эдуарда Лукина, два пожарных расчета тушили огонь до трех часов ночи. Им помогали десять местных добровольцев, которые пригнали на пожар два трактора.
Железобетонное здание, в котором находился корм, удалось потушить, однако 105 тонн сена, предназначенные на корм коровам, сгорели полностью.
«В этом году сена не особенно много, и там хранился довольно большой процент собранного. Беды этот пожар наделал немало. Но особо мрачных перспектив мы не видим — сейчас уберем то, что есть на полях, а потом уже будем думать, что делать дальше», — отметил заместитель директора ООО «Мурминское» по производственным вопросам Виктор Агафонов.
По словам директора «Мурминского» Виктора Светикова, закупать корма для коров вряд ли придется, потому что хозяйство может обойтись своими запасами.
Причины пожара выясняются.
Фото с сайта издательства «