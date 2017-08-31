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10:09, 31 августа 2017 432

Студенты-ветеринары взяли шефство над бездомными животными

Студенты-ветеринары взяли шефство над бездомными животными

Этим летом многие студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева работали в студенческих специализированных отрядах.

Так, ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность» работал с бездомные животными в рязанских зоозащитных организациях.

«Первый учебный год в университете многое изменил в нашей жизни. Мы стали взрослее, стали понимать суть и ценность выбранной нами профессии, осознали ту пользу, которую можем принести обществу. Поэтому все лето мы посвятили работе с безнадзорными животными, которые находятся на передержках в НП «Помощь бездомным животным «Лучшие друзья» и МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Нашей основной задачей было оказание помощи работникам этих организаций в их ежедневной работе: социализация животных; посещение ветеринарных клиник, где нам позволяли присутствовать на процедурах и операциях; презентация животных с целью поиска новых хозяев», — отметила студентка факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования Юлия Горшкова.

Основным событием этого лета стало открытие нового пункта передержки животных и строительство отдельного помещения для передержки кошек на базе организации «Лучшие друзья». Здесь студенты отряда «Преданность» научились многому: диагностировать болезни, подбирать дозы лекарств, перевозить животных в транспорте с соблюдением всех требований, работать с послеоперационными швами. Кроме того, велась и активная общественная работа.

В качестве проводников ребята побывали со своими подопечными на выставках «День овчарки» и «Человек собаке друг», участвовали в фестивале «Встречи на Почтовой». На встречу с ними неоднократно приезжали съемочные группы различных телеканалов, которым показали и рассказали, как работает студенческий отряд «Преданность», о будущей профессии «ветеринарный фельдшер», о любви к животным.

С бездомными животными работали студенты: Анастасия Заколдаева, Елизавета Волкова, Виктория Кошкина, Елизавета Шевердина, а также будущие ветеринары из ЮАР — Бриджит Димпо и Эдвин Пуле.


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