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13:13, 31 августа 2017 762
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Спасатели оцепили дом в центре Рязани с обрушившейся штукатуркой 1

Спасатели оцепили дом в центре Рязани с обрушившейся штукатуркой

Фото: Администрация Рязани

Спасатели начали ликвидировать обрушение штукатурки с дома в центре Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В четверг, 31 августа, с дома №23 по улице Соборной обвалилась штукатурка. По предварительной информации, одной из причин происшествия стало нарушение эксплуатации кровли.

Работы по ликвидации ведут сотрудники регионального ГУ МЧС, управления по делам ГОЧС и служба спасения. Они оградили место обрушения. Специалисты оценивают ситуацию и определяют сроки ликвидации.

По данным управления энергетики и ЖКХ, риск обрушения здания отсутствует. Также нет необходимости в эвакуации.


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