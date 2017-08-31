Спасатели оцепили дом в центре Рязани с обрушившейся штукатуркой

Спасатели начали ликвидировать обрушение штукатурки с дома в центре Рязани. Об этом сообщил
В четверг, 31 августа, с дома №23 по улице Соборной обвалилась штукатурка. По предварительной информации, одной из причин происшествия стало нарушение эксплуатации кровли.
Работы по ликвидации ведут сотрудники регионального ГУ МЧС, управления по делам ГОЧС и служба спасения. Они оградили место обрушения. Специалисты оценивают ситуацию и определяют сроки ликвидации.
По данным управления энергетики и ЖКХ, риск обрушения здания отсутствует. Также нет необходимости в эвакуации.