Шацкой семье помогли собрать ребенка в школу. Об этом сообщили в пресс-службе « Единой России ».

На выездном приеме в Шацком районе к депутату рязанской облдумы Татьяне Панфиловой обратилась жительница села Казачья слобода Ирина Егоркина.

Она рассказала, что в семье воспитывается двое детей десяти и двух лет. В течение последнего года она вместе с детьми и мужем — инвалидом первой группы жили на пенсию главы семейства.

В конце июня 2017 года супруг шатчанки скончался. Поэтому женщина попросила помочь ей собрать старшего ребенка в школу.

Татьяна Панфилова подготовила запрос в министерство социальной защиты населения Рязанской области. Там заявительнице предоставили материальную помощь. Кроме того, специалисты министерства проконсультировали Егоркину о порядке и условиях предоставления ее семье государственной социальной помощи на основании социального контракта.

«Благодаря оказанной помощи мой ребенок полностью готов к новому учебному году, — рассказала Ирина Егоркина. — Купили спортивный костюм, пиджак, туфли, все, что нужно для портфеля. Пойдем в четвертый класс, надеюсь, учиться будем хорошо».

В течение всего лета партийные приемные в районах Рязанской области и Рязанская региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева принимали участие в акции «Собери ребенка в школу».

«Традиционно в июле-августе в приемные поступают обращения, связанные с подготовкой детей к новому учебному году. На просьбы помочь с приобретением школьной одежды, канцелярскими принадлежностями откликнулись депутаты — члены фракций „Единая Россия“ в Рязанской областной Думе, в Рязанской городской Думе, в представительных органах местного самоуправления. В ряде районов детям уже вручили наборы со школьными принадлежностями, в некоторых районах ребята получат все, что нужно для школы, на торжественных линейках. Кроме того, мы активно сотрудничаем с министерством социальной защиты населения Рязанской области по всем вопросам, которые касаются поддержки многодетных и малообеспеченных семей в подготовке детей к учебному процессу», — отметила Татьяна Панфилова.