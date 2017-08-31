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13:45, 31 августа 2017 247
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Рязанским ветстанциям выдали новые спецавтомобили

Рязанским ветстанциям выдали новые спецавтомобили

Ветстанциям Чучковского, Милославского и Рыбновского районов выдали новые спецавтомобили, оснащенные необходимым оборудованием для выездной работы. Передвижные ветпосты приобрели в рамках областной госпрограммы по развитию ветеринарной службы, сообщила пресс-служба областного правительства

По словам зампредседателя облправительства Алексея Тюменева, ветеринары региона «эффективно выполняют поставленные задачи, в том числе по профилактике возникновения и распространения опасных заболеваний животных».

В честь Дня ветработника также наградили лучших сотрудников госветслужбы и открытие Музей ветеринарии, посвященный рязанцу Александру Белицеру. Экспозицию разместили в здании Госветинспекции региона.


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