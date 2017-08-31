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16:45, 31 августа 2017 615
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Рязанские Торговые ряды продали за 80 миллионов и обещание реставрации

Рязанские Торговые ряды продали за 80 миллионов и обещание реставрации

Рязанская область продала пустующий корпус Торговых рядов на Краснорядской улице. Региональное минимущества опубликовало протокол открытых торгов. Согласно документу, победило ООО «Имэкс нефтепродукт», предложившее 80,3 млн рублей.

Новый владелец должен принять охранные обязательства и за полтора года отреставрировать здание для дальнейшего использования — без этого условия сделка не состоится. Стоимость работ оценивается в 136,4 млн рублей, включая проектирование.

Напомним, всего на памятник федерального значения претендовали три покупателя. Как указано в протоколе, «Первая рязанская энергосбытовая компания» готова была приобрести его за 80 млн, гражданин Николай Сафронов — за 79,75 млн. Последняя сумма соответствует начальной цене торгов.

Регион пытался продать здание с 2015 года.

Согласно базе данных «Спарк», ООО «Имэкс нефтепродукт» зарегистрировано в Рязани, основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля.


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