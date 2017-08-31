Рязанские Торговые ряды продали за 80 миллионов и обещание реставрации

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Рязанская область продала пустующий корпус Торговых рядов на Краснорядской улице. Региональное минимущества опубликовало протокол открытых торгов. Согласно документу, победило ООО «Имэкс нефтепродукт», предложившее 80,3 млн рублей.
Новый владелец должен принять охранные обязательства и за полтора года отреставрировать здание для дальнейшего использования — без этого условия сделка не состоится. Стоимость работ оценивается в 136,4 млн рублей, включая проектирование.