Рязанская область получит еще десять школьных автобусов

Рязанская область в 2017 году получит от федерального центра десять школьных автобусов. Об этом сообщил врио губернатора Николай Любимов журналистам в четверг, 31 августа.
«Конечно, для нас это мало, но нам дали больше, чем другим регионам, и за это мы благодарны», — отметил политик. По его словам, технику получат районы с «максимальной потребностью».
Глава региона заверил, что оснащение сельских школ автобусами продолжится, как и починка дорог, по которым они ездят. План ремонта на этот год еще не выполнили, признал Любимов. Особенно много осталось сделать в Касимовском районе.
Врио губернатора сообщил, что область подала заявку на строительство в 2018 году по федеральной программе трех школ, в том числе двух сельских. По его словам, Москва планирует финансировать не больше одной; если не удастся договориться о большей сумме, «постараемся своих [денег] побольше добавить».
В 2016 году регион