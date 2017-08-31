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14:35, 31 августа 2017 274
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Рязанская область получит еще десять школьных автобусов

Рязанская область получит еще десять школьных автобусов

Рязанская область в 2017 году получит от федерального центра десять школьных автобусов. Об этом сообщил врио губернатора Николай Любимов журналистам в четверг, 31 августа.

«Конечно, для нас это мало, но нам дали больше, чем другим регионам, и за это мы благодарны», — отметил политик. По его словам, технику получат районы с «максимальной потребностью».

Глава региона заверил, что оснащение сельских школ автобусами продолжится, как и починка дорог, по которым они ездят. План ремонта на этот год еще не выполнили, признал Любимов. Особенно много осталось сделать в Касимовском районе.

Врио губернатора сообщил, что область подала заявку на строительство в 2018 году по федеральной программе трех школ, в том числе двух сельских. По его словам, Москва планирует финансировать не больше одной; если не удастся договориться о большей сумме, «постараемся своих [денег] побольше добавить».

В 2016 году регион получил 16 школьных автобусов.


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