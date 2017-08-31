Рязанку приняли на работу только после погашения долга за преступление. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Женщину признали виновной в разбое, совершенному группой людей по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Действия были направлены в отношении ее знакомой.
Суд назначил рязанке четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года. При этом женщина должна была выплатить потерпевшей 120 тысяч рублей в счет морального вреда.
Рязанка отказалась добровольно выплачивать деньги, после чего делом занялись судебные приставы. Они установили, что у женщины нет имущества, которое можно арестовать, а также отсутствуют средства на расчетных счетах. Злоумышленница периодически вносила деньги на погашение долга на счет отдела приставов, но суммы были малы.
Для того, чтобы оплатить задолженность, женщина решила найти работу, однако ей отказывали из-за судимости. В итоге один из работодателей поставил ей условие, что ее возьмут только после погашения долга.
130 тысяч рублей женщина нашла за два дня. В отделе приставов она оплатила долг и исполнительский сбор в размере семи процентов от суммы задолженности.
Средства перевели на счет взыскателя.