Рязанка съездила в квартиру уснувшей подруги и обокрала ее

Рязанка обокрала квартиру подруги, которая уснула в гостях. О пропаже заявила 19-летняя потерпевшая, проживающая на улице Семчинской, сообщила
Осмотрев место происшествия, оперативники установили, что замок не взламывали, а открыли ключом.
В ходе расследования выяснилось, что девушка и три ее подруги по учебе собрались вместе перед походом в ночной клуб. При этом одна из них заметила, где хозяйка квартиры хранит деньги.
После клуба рязанки отправились в другую квартиру, где уснули. В это время 21-летняя жительница Ухолова взяла ключи потерпевшей, съездила в ее квартиру, забрала из тумбочки 12 тысяч рублей и вернулась к подругам, положив ключи на место.
«Поначалу злоумышленница отрицала свою причастность к хищению, но под давлением улик, собранных в ходе перекрестного опроса, девушка призналась в содеянном», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.