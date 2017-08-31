Рязанцы выскажутся о лучших вариантах благоустройства городских парков

Рязанцы выскажутся о том, как лучше благоустроить несколько городских парков. Об этом сообщил
Ознакомиться с вариантами благоустройства причальной зоны Лесопарка, сквера имени Уткина, парка Дворца детского творчества и сквера имени Полонского, а также высказать свое предложение можно в специальном
Кроме того, в разделе можно оценить эскизы этих зеленых зон, которые разработали в рязанском Политехе на основе тематической разбивки парков, скверов и пешеходных зон на в центре туристических маршрутов города.