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19:27, 31 августа 2017 261
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Рязанцы выскажутся о лучших вариантах благоустройства городских парков

Рязанцы выскажутся о лучших вариантах благоустройства городских парков

Рязанцы выскажутся о том, как лучше благоустроить несколько городских парков. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Ознакомиться с вариантами благоустройства причальной зоны Лесопарка, сквера имени Уткина, парка Дворца детского творчества и сквера имени Полонского, а также высказать свое предложение можно в специальном разделе на сайте администрации. Это необходимо сделать до 24 сентября.

Кроме того, в разделе можно оценить эскизы этих зеленых зон, которые разработали в рязанском Политехе на основе тематической разбивки парков, скверов и пешеходных зон на в центре туристических маршрутов города.


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