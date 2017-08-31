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11:48, 31 августа 2017 596

РНПК в День нефтяника наградит лучших работников

РНПК в День нефтяника наградит лучших работников

Рязанская нефтеперерабатывающая компания традиционно широко отметит профессиональный праздник. В этом году День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности выпал на воскресенье, 3 сентября. Накануне праздника предприятие для своих работников организует сразу два мероприятия — торжественный вечер и менее официальное празднование. Первая часть, которая пройдет в Театре драмы, включит награждение лучших работников 2017 года.

В число отмеченных вошел Виталий Ермаков, работающий в РНПК уже 15 лет. В 2002 году он начал карьеру в компании с должности оператора технологических установок каталитического крекинга цеха глубокой переработки нефти, на которой в свое время работал его дядя. Этот фактор сказался на выборе места работы, признался Ермаков RZN.info: он решил продолжить династию, заложенную родственником.

Через четыре года Виталия повысили до начальника смены, спустя еще два он стал начальником установки сернокислотного алкилирования. На установке производят высокооктановые компоненты для бензинов экологического стандарта Евро-5.

«Конечно, на предприятии мне нравится. У нас отличный коллектив, руководство комплексно заботится о работниках — от обеспечения безопасности на производстве до предоставления полного социального пакета, — подчеркнул Виталий Ермаков. — Хочу поздравить всех коллег с нашим праздником и пожелать безаварийной работы и семейного благополучия».


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