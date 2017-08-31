Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:26, 31 августа 2017 181
 0    0

Поисковики ищут родственников погибшего кораблинского воина Великой Отечественной

Поисковики ищут родственников погибшего кораблинского воина Великой Отечественной

Фото: Pixabay.com

Поисковики из города Севска Брянской области ищут родственников погибшего кораблинского сапера-разведчика Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса» в четверг, 31 августа.

Местные жители во время строительства гаража нашли медаль «За отвагу». По ее номеру удалось установить, что она принадлежала уроженцу Щелево Кораблинского района Владимиру Петровичу Степанову, которого призвал на войну в апреле 1943 года Угличский РВК Ярославской области. Сапер-разведчик 226 отдельного саперного батальона 144 стрелковой дивизии отличился при наведении моста через реку Вилия.

Согласно данным архива, мать фронтовика Татьяна Егоровна Степанова во время войны жила в деревне Щелево. Почтовая связь с сыном прекратилась в 1944 году. Он считается без вести пропавшим с 8 апреля 1944 года.

«Судя по наградным листам на орден Славы III степени и на орден Отечественной войны II степени ваш земляк Василий Степанов погиб в марте 1945 года в Восточной Пруссии. Но по каким-то причинам его нет в списках погибших, хотя в наградном листе на орден Отечественной войны указано его место и время гибели. Каким образом его медаль „За отвагу“ оказалась на территории Брянской области, можно только предполагать. Но эту награду необходимо вернуть его родным. И сделать это в торжественной обстановке. Просим оказать содействие в их розыске», — сообщили брянские поисковики.

«К поиску подключились сотрудники Кораблинского краеведческого музея, однако они оказались безрезультатными. Деревни Щелево, находившейся на территории Яблоневского сельского поселения, давно нет. Однако мы не теряем надежды разыскать родственников погибшего солдата, поэтому просим откликнуться тех, кому хоть что-то известно об этой истории», — пишет «Пресса».

Всех, кто может помочь в поисках родственников Владимира Степанова, просят звонить в редакцию газеты «Кораблинские вести»: 8 (49143) 5-04-45, 5-00-21.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:26, 31 августа 2017
Поисковики ищут родственников погибшего кораблинского воина Великой Отечественной
20:33, 31 августа 2017
Гагарин возглавил список самых влиятельных россиян века по версии Forbes
19:02, 31 августа 2017
В центре Рязани включат гигантский градусник. Фото
16:59, 31 августа 2017
Антимонопольщики заинтересовались «Прогулкой по облакам»
16:51, 31 августа 2017
Шацкой семье помогли собрать ребенка в школу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новом объекте премиум-недвижимости — клубном доме «Легенда Горького»

Эстетика в наши дни предстает в роли жизненной философии, некой координаты мировоззрения, и сфера строительства premium-класса не стала исключением.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 68 106
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 5
13:20, 24 августа 2017 36 611
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 9
12:13, 22 августа 2017 20 591
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 14
21:35, 29 августа 2017 20 124
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 2
13:26, 21 августа 2017 18 625
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум