Поисковики ищут родственников погибшего кораблинского воина Великой Отечественной

Поисковики из города Севска Брянской области ищут родственников погибшего кораблинского сапера-разведчика Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт издательства « Пресса » в четверг, 31 августа.

Местные жители во время строительства гаража нашли медаль «За отвагу». По ее номеру удалось установить, что она принадлежала уроженцу Щелево Кораблинского района Владимиру Петровичу Степанову, которого призвал на войну в апреле 1943 года Угличский РВК Ярославской области. Сапер-разведчик 226 отдельного саперного батальона 144 стрелковой дивизии отличился при наведении моста через реку Вилия.

Согласно данным архива, мать фронтовика Татьяна Егоровна Степанова во время войны жила в деревне Щелево. Почтовая связь с сыном прекратилась в 1944 году. Он считается без вести пропавшим с 8 апреля 1944 года.

«Судя по наградным листам на орден Славы III степени и на орден Отечественной войны II степени ваш земляк Василий Степанов погиб в марте 1945 года в Восточной Пруссии. Но по каким-то причинам его нет в списках погибших, хотя в наградном листе на орден Отечественной войны указано его место и время гибели. Каким образом его медаль „За отвагу“ оказалась на территории Брянской области, можно только предполагать. Но эту награду необходимо вернуть его родным. И сделать это в торжественной обстановке. Просим оказать содействие в их розыске», — сообщили брянские поисковики.

«К поиску подключились сотрудники Кораблинского краеведческого музея, однако они оказались безрезультатными. Деревни Щелево, находившейся на территории Яблоневского сельского поселения, давно нет. Однако мы не теряем надежды разыскать родственников погибшего солдата, поэтому просим откликнуться тех, кому хоть что-то известно об этой истории», — пишет «Пресса».

Всех, кто может помочь в поисках родственников Владимира Степанова, просят звонить в редакцию газеты «Кораблинские вести»: 8 (49143) 5-04-45, 5-00-21.