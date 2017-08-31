«Ослабели ноги». В Касимове пьяный вор-рецидивист угнал велосипед

В Касимове пьяный вор-рецидивист угнал велосипед. Об этом сообщила
48-летняя местная жительница утром оставила в подъезде велосипед, а днем обнаружила, что он пропал. Она обратилась в полицию. Оперативники по камерам видеонаблюдения выяснили, что транспорт угнал пьяный мужчина.
Злоумышленником оказался 56-летний местный житель, которого неоднократно привлекали к ответственности за хищения. Некоторое время он жил и работал в монастыре неподалеку, но за провинности его попросили оттуда удалиться.
Выяснилось, что злоумышленник выпивал со своей знакомой, которая живет рядом с женщиной, у которой он украл велосипед. Когда алкоголь кончился, мужчина решил пойти к другим приятелям.
Как пояснил касимовец, от большого количества выпитого спиртного у него «ослабели ноги», поэтому он решил похитить велосипед, чтобы быстрее добраться до очередных собутыльников.
Полицейские изъяли похищенное. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.