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8:58, 31 августа 2017 576
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Оглашено заключение по делу рязанских ЧОПов с одинаковым названием

Оглашено заключение по делу рязанских ЧОПов с одинаковым названием

Антимонопольщики огласили заключение по делу рязанских ЧОПов, которые судились из-за одинакового названия. Об обстоятельствах дела по недобросовестной конкуренции отчитались на сайте регионального управления ФАС.

В результате рассмотрения дела установлено, что ООО «ЧОП «Центр безопасности» использовало фирменное наименование, «сходное до степени смешения» с ООО «ЧОО «Центр безопасности».

«На последнем заседании комиссии рязанское УФАС приняло заключение об обстоятельствах дела, в котором содержится вывод о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции», — говорится в сообщении.

Напомним, уголовное дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» возбудили в марте 2017 года.


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