Оглашено заключение по делу рязанских ЧОПов с одинаковым названием

Антимонопольщики огласили заключение по делу рязанских ЧОПов, которые судились из-за одинакового названия. Об обстоятельствах дела по недобросовестной конкуренции отчитались на
В результате рассмотрения дела установлено, что ООО «ЧОП «Центр безопасности» использовало фирменное наименование, «сходное до степени смешения» с ООО «ЧОО «Центр безопасности».
«На последнем заседании комиссии рязанское УФАС приняло заключение об обстоятельствах дела, в котором содержится вывод о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции», — говорится в сообщении.
Напомним, уголовное дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции»