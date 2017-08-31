На Всемирном фестивале молодежи рязанцы устроят виртуальные экскурсии и расскажут о Тарковском

Стенд Рязанской области на выставке Youth Expo в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов включит как минимум восемь виртуальных экскурсий по историческим достопримечательностям и вузам. Это указано в аукционной документации, размещенной региональным минспортом на портале госзакупок. Министерство заказало организацию экспозиции (начальная цена —
На выставке, которая будет работать с 12 по 23 октября, Рязанская область займет 36 квадратных метров. Помимо экскурсий в очках виртуальной реальности, гостям предложат, в частности, сенсорный экран, стол буккроссинга, ежедневные прямые трансляции с улиц Рязани и мобильное приложение. В последнем будет информация о регионе и его привлекательных сторонах, лента новостей, интересные факты и опросы.
От создателей экспозиции потребуется подготовить «фигуры пяти известных рязанцев в полный рост». Имена не называются, но разработчикам интерактивной площадки поручено собрать и добавить в приложение информацию о Сергее Есенине, Иване Павлове,
Торги проводятся среди малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителей определят 11 сентября. Контракты оплатят из областного бюджета.