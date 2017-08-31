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10:00, 31 августа 2017 277
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На Всемирном фестивале молодежи рязанцы устроят виртуальные экскурсии и расскажут о Тарковском

На Всемирном фестивале молодежи рязанцы устроят виртуальные экскурсии и расскажут о Тарковском

Стенд Рязанской области на выставке Youth Expo в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов включит как минимум восемь виртуальных экскурсий по историческим достопримечательностям и вузам. Это указано в аукционной документации, размещенной региональным минспортом на портале госзакупок. Министерство заказало организацию экспозиции (начальная цена — 1,62 млн рублей), изготовление и распространение рекламы (375,8 тысячи) и подготовку интерактивной площадки (330 тысяч).

На выставке, которая будет работать с 12 по 23 октября, Рязанская область займет 36 квадратных метров. Помимо экскурсий в очках виртуальной реальности, гостям предложат, в частности, сенсорный экран, стол буккроссинга, ежедневные прямые трансляции с улиц Рязани и мобильное приложение. В последнем будет информация о регионе и его привлекательных сторонах, лента новостей, интересные факты и опросы.

От создателей экспозиции потребуется подготовить «фигуры пяти известных рязанцев в полный рост». Имена не называются, но разработчикам интерактивной площадки поручено собрать и добавить в приложение информацию о Сергее Есенине, Иване Павлове, Анатолии Новикове, Василии Головнине и Андрее Тарковском.

Торги проводятся среди малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителей определят 11 сентября. Контракты оплатят из областного бюджета.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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