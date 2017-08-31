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17:27, 31 августа 2017 103
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На губернаторские выборы избирателям Рязани выделят 24 автобуса

На губернаторские выборы избирателям Рязани выделят 24 автобуса

Власти Рязани выделят 24 автобуса для доставки горожан на избирательные участки 10 сентября. Администрация города издала распоряжение о мерах по организации губернаторских выборов.

Добраться до мест голосования помогут жителям поселков Сысоево, Божатково, Храпово, Машинистов, Недостоево, Семчино, Дягилево, Элеватор, Никуличи, Карцево, Качево, Мордасово, Солотча, Борки, а также Михайловского шоссе, улиц Военных автомобилистов, Ситниковская, Пойменная и Рощи.

Пять автобусов выделят десантному училищу. Организацию перевозки поручили префектурам.

Еще пять автобусов составят резерв. При необходимости их смогут использовать в том числе как передвижные участки.


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