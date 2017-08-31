На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Гоголь. Начало» и «Квест»

Начало осени запомнится поклонникам кино большим количеством новинок. Среди российских фильмов этой недели стоит отметить мистический триллер «Гоголь. Начало» режиссера Егора Баранова, оригинальный сюжет которого расскажет историю создания знаменитых «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Еще одна заметная новинка — комедия «Про любовь. Только для взрослых», вошедший в программу фестиваля «Кинотавр».
Кроме того, на этой неделе зрители увидят фильм «Вышибала. Эпический замес», триллеры «Квест», «Тайна семи сестер», «Хэвенхерст», а также мультфильм «Банда котиков» и сериал «Сверхлюди».
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