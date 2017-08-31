Из-за прорыва водопровода в Касимове вскрыли новый асфальт

Во вторник, 29 августа, на улице Татарской в Касимове вскрыли новый асфальт из-за прорыва водопровода. Ремонтировать эту дорогу закончили только на прошлой неделе, пишет издательство «
В начал недели один из водопроводных колодцев дал течь, и коммунальщики вскрыли небольшой участок асфальта. Однако прорыв оказался серьезным, поэтому яму пришлось расширить.
«По словам сотрудников горадминистрации, проблем с водопроводными колодцами и коллекторами на этом участке до недавнего времени не было. Но учитывая, что коммуникационные сети в Касимове сильно изношены, прорывы на них случаются часто. Специалисты заверили, что как только неполадки устранят, асфальт восстановят», — говорится в сообщении.
Фото издательства «Пресса»