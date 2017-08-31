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16:12, 31 августа 2017 308
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«Дело, которым я могу гордиться». Валерий Шадский рассказал об истории «Рязанских смотрин»

«Дело, которым я могу гордиться». Валерий Шадский рассказал об истории «Рязанских смотрин»

В преддверии международного фестиваля «Рязанские смотрины» художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский рассказал о том, с чего начиналась история фестиваля, как появилось его название и какую роль в его жизни играют «Рязанские смотрины».

Худрук отметил, что история фестиваля началась тогда, когда в театр из маленького города приехал ансамбль польского войска, которые предложили труппе съездить к ним на фестиваль.

«Мы, конечно, предложение приняли, приехали и тут же очутились в удивительной атмосфере среди кукольников. Пятнадцать театров из разных стран! После этой поездки мы и решили попробовать сделать свой масштабный фестиваль», — подметил Шадский.

Так, первый рязанский фестиваль собрал три театра из трех стран: Швеция, Польша и Россия.

А название, рассказывает худрук, появилось просто.

«Издревле, все праздничные увеселительные дела были по осени, когда собирали урожай. Среди праздников выделялись смотрины: повзрослевших девушек выбирали мужчины, любовались друг другом, образовывались семьи. Отсюда и родилось название — Рязанские смотрины: мол, посмотрите, что у нас появилось интересного за это время».

Также Шадский вспомнил о том, как после первых фестивалей ему нечем было платить зарплату артистам, а также о том, как после он познакомился с режиссером Олегом Жюгжда.

«Конечно, мы сдружились. И в нашем театре появились постановки этого режиссера — это „…и Наказание“ по Достоевскому, „Снился мне сад в подвенечном уборе“ и „Лафертовскаямаковница“ Погорельского, которая принимает участие в нынешнем фестивале», — отметил Шадский.

«Для меня „Рязанские смотрины“ — одна из частичек моей жизни, дело, которым я могу гордиться. Нам удалось в Рязани посадить это театральное дерево, не дать ему погибнуть „в лихую годину“ и до сегодняшнего дня холить, лелеять и создавать новое. Хочется верить, что фестиваль будет жить долго и переживет нас», — заключил он.

Напомним, с 9 по 13 сентября в Рязанском театре кукол пройдет XVI Международный фестиваль «Рязанские смотрины». В этом году мероприятие проведут под девизом «Кукольники всех стран, объединяйтесь!».


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