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10:16, 31 августа 2017 247

Банк ТКБ улучшил условия по программе рефинансирования ипотеки

Банк ТКБ улучшил условия по программе рефинансирования ипотеки

Банк ТКБ улучшил условия по программе рефинансирования ипотеки. В частности, снижена процентная ставка, сообщили в банке.

Рязанский филиал банка ТКБ предоставляет физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям и собственникам бизнеса денежные средства на полное досрочное погашение ранее взятых ипотечных кредитов, а также ранее взятых кредитов на ремонт, восстановление и благоустройство под залог жилой недвижимости.

Ключевые условия программы:

  • процентная ставка: от 8,05%
  • сумма кредита: от 300 000 рублей;
  • срок кредитования: до 25 лет.

Все подробности можно узнать в офисах ТКБ по адресам: улица Есенина, дом №110, телефон (4912) 45 02 64, улица Горького, дом №100, телефон (4912) 95 37 98

Информация также доступна на сайте и в службе клиентской поддержки по телефону: +7 800 100 32 00 (звонки по России бесплатно).


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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