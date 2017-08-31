Банк ТКБ улучшил условия по программе рефинансирования ипотеки. В частности, снижена процентная ставка, сообщили в банке.
Рязанский филиал банка ТКБ предоставляет физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям и собственникам бизнеса денежные средства на полное досрочное погашение ранее взятых ипотечных кредитов, а также ранее взятых кредитов на ремонт, восстановление и благоустройство под залог жилой недвижимости.
Ключевые условия программы:
- процентная ставка: от 8,05%
- сумма кредита: от 300 000 рублей;
- срок кредитования: до 25 лет.
Все подробности можно узнать в офисах ТКБ по адресам: улица Есенина, дом №110, телефон (4912) 45 02 64, улица Горького, дом №100, телефон (4912) 95 37 98
Информация также доступна на сайте и в службе клиентской поддержки по телефону: +7 800 100 32 00 (звонки по России бесплатно).