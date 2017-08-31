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16:59, 31 августа 2017 333
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Антимонопольщики заинтересовались «Прогулкой по облакам»

Антимонопольщики заинтересовались «Прогулкой по облакам»

Рязанское управление ФАС заинтересовалось «Прогулкой по облакам». Специалисты приняли к рассмотрению многочисленные жалобы по поводу нарушений закона о рекламе при анонсировании и проведении фестиваля, сообщила пресс-служба надзорного органа.

По словам недовольных рязанцев, организаторы обещали «праздник от рассвета до заката», а также:

  • 60 гектаров развлечений на любой вкус;
  • световые и музыкальные шоу аэростатов, подъемы и полеты;
  • выступления топ-звезд российской сцены;
  • город аттракционов для детей и развлечений для взрослых;
  • более 25 ресторанов разнообразной и вкусной еды;
  • кинопоказы под открытом небом;
  • вечерние яркие выступления;
  • арт-базар и анимацию.

«Но много из вышеперечисленного не соответствовало заявленному», — говорится в сообщении.

Специалисты ФАС запросили у организаторов «Прогулки» сведения и документы, необходимые для рассмотрения поступивших заявлений. Для рассмотрения заявлений установлен месячный срок.

Напомним, в первый день фестиваля начало праздника задержали на несколько часов, а в третий его и вовсе отменили. После этого недовольные рязанцы начали писать заявления в прокуратуру, а организаторы «Неба России» заявили, что не причастны к провалу «Прогулки». Позже гостям праздника пообещали вернуть деньги, а Николай Любимов, в свою очередь, назвал сложившуюся ситуацию надувательством.


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