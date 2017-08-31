Антимонопольщики заинтересовались «Прогулкой по облакам»

Рязанское управление ФАС заинтересовалось «Прогулкой по облакам». Специалисты приняли к рассмотрению многочисленные жалобы по поводу нарушений закона о рекламе при анонсировании и проведении фестиваля, сообщила
По словам недовольных рязанцев, организаторы обещали «праздник от рассвета до заката», а также:
- 60 гектаров развлечений на любой вкус;
- световые и музыкальные шоу аэростатов, подъемы и полеты;
- выступления топ-звезд российской сцены;
- город аттракционов для детей и развлечений для взрослых;
- более 25 ресторанов разнообразной и вкусной еды;
- кинопоказы под открытом небом;
- вечерние яркие выступления;
- арт-базар и анимацию.
«Но много из вышеперечисленного не соответствовало заявленному», — говорится в сообщении.
Специалисты ФАС запросили у организаторов «Прогулки» сведения и документы, необходимые для рассмотрения поступивших заявлений. Для рассмотрения заявлений установлен месячный срок.
Напомним, в первый день фестиваля начало праздника